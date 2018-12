¿Se operó? Khloé Kardashian luce irreconocible en su más reciente publicación

Una nueva publicación de Khloe Kardashian ha generado críticas entre sus fanáticos. Se trata de una tierna publicación en la que comparte con su pequeña hija True. En la publicación se ve a la bebé sentada en sus piernas mientras Khloé tiene una mariposa que parece real en su mano captando la atención de su hija. Sin duda una captura muy dulce entre ambas pero que al mismo tiempo la deja ver muy diferente, sobre todo en el área del rostro.

Khloe Kardashian buys massive Xmas tree to celebrate first Xmas with her 8 month old baby True https://t.co/5X9evv650L pic.twitter.com/JN3avERwXW — yinasim yakubu (@yimsy01) December 6, 2018

Khloe Kardashian Takes Baby True on the CUTEST Day Trip: See the Pics! – https://t.co/PcarglXTif pic.twitter.com/8vnIsRfKyy — Mary Lui (@marylui27) December 13, 2018

En las siguientes fotografías, la misma Khloé luce muy diferente, sus pómulos y mejillas lucen más hinchados y sus seguidores lo hicieron saber en redes sociales. Estas fueron algunas de las reacciones de sus seguidores:

"No te empieces a estirar la cara por favor"

Just don’t start stretching out your face like her 🤭🤭🤭 — Gabrielle Salinas (@gabysalas1979) December 10, 2018

"Ya déjate la cara quieta"

You need to be done with your face!!!! — TARA L COX (@tcox1364) December 9, 2018

Por el momento Khloé no comentó nada al respecto, pero resulta muy obvio para sus seguidores poder darse cuenta cuando hay algún cambio drástico como este.

I saw a recent picture of Khloe Kardashian the other day attached to some article and it legit looked like she had mud smeared on her face WHEN WILL IT END!!!!! — 🍂time is an illusion 🍂 (@alliegreenleaf) December 6, 2018

Lo cierto es que cuando una figura como Khloé, con tanto registro fotográfico en la web, hace un cambio queda en total evidencia ya que poder comparar a cómo se veía antes es muy fácil para cualquier usuario e incluso sus fanáticos.