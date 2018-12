¿Se casó embarazada? Esta teoría indica que Meghan Markle ya estaba embarazada en la boda

El portal web de la famosa revista para mujeres Cosmopolitan UK compartió una teoría del momento exacto en el que se descubrió que Meghan Markle estaba embarazada y podría indicar que de hecho en su boda ya estaba en gestación el próximo bebé real. La publicación sostiene que fue en la boda de la Princesa Eugenia, que ya Meghan mostraba indices de llevar meses de embarazo. Una pequeña panza se asomaba y los expertos indicaban que al menos Meghan tendría mínimo cuatro meses de embarazo.

Meet the man who knew Meghan Markle was pregnant before the rest of the world https://t.co/z8oFfyOEkB

No fue, sino hasta tres días después, que el rumor se empezó a difundir entro los circulos más cercanos de la familia real y a la joven pareja no les quedó de otra que revelar el secreto mejor guardado. De ser correctos, los cálculos, Meghan y Harry ya sabían que serían padres durante la primera semana de mayo, la boda se realizó el 19 de ese mismo mes y ya en octubre, era prácticamente imposible ocultar el avanzado estado de embarazo de Meghan.

5 -year-old schoolboy Luke Vincent, was absolutely overjoyed to meet Prince Harry and Meghan Markle. Luke who has Down syndrome, was fascinated by the Duke of Sussex’s scruffy beard, and he reached in to touch it before presenting a pregnant Meghan with a some flowers and a hug pic.twitter.com/RlT39nM8tK

