¡Blanca Navidad! Así es la decoración que compartió Dayanara Torres en redes para celebrar en familia

View this post on Instagram

🌸🌷GRACIAS🌷🌸 A mi Maravilloso Equipo!!! Stylist @readingp Hair/MU @vicoguadarrama 👗 @benitosantosoficial 💅🏻 @ellendoesnails 💎 @davidyurman The Telethon was yesterday but you can help ALL YEAR ROUND!!! Aunque fue ayer el @teletonmexicooficial Podemos ayudar todo el año!!! www.teleton.org/donar 💕🌸💕🌷💕🌸💕🌷💕🌸💕 #donate #donar #ayudar #todoelaño