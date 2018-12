Con esta impecable pasarela, Ángela Ponce reta al resto de sus compañeras a quitarle la corona del Miss Universo

Ángela Ponce, 27 años, luchará el próximo 16 de diciembre por la corona del Miss Universo, que tendrá lugar en Tailandia. La española es la primera concursante transgénero del certamen y las críticas para nada la han derrumbado, al contrario.

Ha demostrado que posee una fortaleza a prueba de todo lo negativo que pueda presentarse en su camino y no se siente acomplejada por aquellos comentarios que señalan que no debería participar en el Miss Universo porque nació hombre. Su objetivo no es pelear por derrotar al ‘enemigo’.

“Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa”, confesó la modelo que desde la adolescencia supo que no quería ser más hombre sino mujer, lo que siempre sintió que era.

Para Ángela Ponce es primordial la educación porque “terminaría con tanto bullying, prejuicios y violencia. Pido respeto”, expresó quien desde muy joven fue criticada y acosada por su aspecto físico y su deseo de ser mujer, habiendo nacido hombre.

Reconoció que aunque ha vivido momentos muy duro, siempre ha tenido una personalidad fuerte que le ha permitido sobreponerse ante los obstáculos.

Ángela Ponce arrasa en Tailandia

Desde que llegó a Tailandia, Ángela Ponce ha sido una de las concursantes más mediáticas. Todos quieren estar a su lado, conocer de cerca su historia y tomarse una foto con ella.

Recientemente deslumbró en unas de las pasarelas previas a la noche final del Miss Universo, despertando ovaciones y aplausos.

“Tienes todo para ganar, te apoyamos, te queremos y te admiramos”, expresó un seguidor en Instagram, en un video publicado por Miss España, modelando y traje rojo y demostrando que lo tiene todo para llevarse la corona.

También le salieron defensores antes los crueles comentarios sobre su participación en el concurso de belleza.

“Dejen que las personas realicen sus sueños, la ignorancia y la envidia siempre hacen mucho daño. Eres bella, lo haces muy bien y deberías ganar o al menos estar en el top 3”, expresó una admiradora en la red social.

