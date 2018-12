Elimina un mensaje de Instagram Direct antes de que lo vean

¿Alguna vez te ha sucedido que envías un mensaje privado en Instagram Direct y te arrepientes de haberlo hecho? No te preocupes, pues tras las nuevas actualizaciones de esta aplicación, ahora podrás borrar el texto, foto o video que hayas enviado sin dejar ningún rastro, a continuación te decimos cómo hacerlo.

Si enviaste un mensaje privado en Instagram puedes cancelar el envío del mensaje para que este no aparezca dentro del chat, sin que quede una marca de 'mensaje eliminado' como sucede en WhatsApp. Solo debes mantener el mensaje presionado por algunos segundos hasta que te aparezca la siguiente leyenda:

Publimetro

Puedes eliminar cualquier tipo de mensaje, Instagram Direct no discrimina entre los que puedes borrar, hayan sido leídos antes o no, ni toma en cuenta la hora a la que hayan sido enviados, es decir, no tienes tiempo límite para hacerlo. Se pueden borrar mensajes de texto, fotos y videos, cualquier cosa que esté en la ventana de chat.

Cuando eliminas un mensaje simplemente desaparece de la ventana, no queda ningún rastro en ella, sin embargo, cuando envías un mensaje y la persona tiene activo el teléfono (está utilizando alguna app) le puede llegar la notificación del mensaje eliminado.