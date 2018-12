¡Al fin! Mira el increíble YouTube Rewind del 2018

Lo más viral del año se reúne en la plataforma de videos, Youtube que con la popularidad de los youtubers, cada 12 meses se vuelve más esperado ese material que recopila lo "mejor" del año en Internet con el Youtube Rewind del 2018.

La música más escuchada, los videos más vistos y los momentos registrados de más relevancia forman parte del material audiovisual que en este año tiene una duración de 8 minutos con 14 segundos.

Will Smith es la estrella de Internet en este 2018

El reconocido actor estadounidense destacó en este 2018 como una de las personas más virales debido a sus particulares videos de retos y por su participación activa en la música durante algunos meses. Por su puesto que el principe del Rap es el elegido para iniciar el video más producido por Youtube.

El K-Pop presente

La popular música coreana musicalizó una parte del video.

Cardi B con su popular canción I like it estuvo presente en casi todo el material, al igual que la canción de Drake 'In my Feeling' Challenge.

Los youtubers y personalidades de Internet enviaron un mensaje de unión y agradecimiento a las personas que hacen crecer cada día más a la comunidad.

Mira el video aquí

