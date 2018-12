Fanáticos lloran la muerte de esta ex concursante de America´s Next Top Model ¡Solo tenía 34 años!

La ex participante de "America's Next Top Model", Jael Strauss, murió después de una batalla contra el cáncer de mama, según una actualización publicada en su página oficial de recaudación de fondos en GoFundMe.

Ella tenía 34 años.

Strauss hizo pública su batalla contra el cáncer de mama en etapa 4 en octubre.

"Se ha extendido agresivamente por todo mi cuerpo y es incurable", escribió en una publicación de Facebook. "Con el tratamiento puede prolongar mi vida más de los “pocos meses” que me pronostican los médicos. No quiero morir".

Entró al hospital el 22 de noviembre.

Strauss compitió en la temporada 8 de "America's Next Top Model". Ella se ubicó sexta en la competencia.

Guys, I heard about #jaelstrauss passing today and I’m so sad about it. I wish I could of seen her once more. She was going through a whole lot. We don’t know for what reasons, but man was she one of the strongest I knew. My prayers are with her and her family. 💔🙏🏻

— Jaslene Gonzalez (@jaslenegonzalez) December 4, 2018