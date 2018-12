Así recordó Ariana Grande la muerte de Mac Miller en el video de 'Thank u, next'

Ariana Grande estrenó el esperado video de 'thank u, next', su más reciente sencillo que levantó mucha polémica por nombrar a todas sus exparejas, lo cierto es que la producción audiovisual estaba llena de refrencias a películas y series de televisión, con actores invitados y muy divertidas interpretaciones. Una escena en particular, recrea el famoso burn book de 'Mean girls'. En la trama de la película, el libro es usado para hablar mal de las personas y en el video, Ariana lo usa para nombras a sus exparejas como sucede en la letra de la canción.

Ariana va nombrando a cada uno de ellos, como Big Sean o Pete Davidson, pero cuando llega a la parte de Mac Miller, él no está en el libro. Un momento muy doloroso sin duda de grabar. En la escena Ariana mira a la cama vacía, como si Mac estuviera sentado allí y luego mira al cielo, en señal que de que lo recuerda como un ángel, citando literalmente lo que dice la canción.

Hasta la fecha, en solo dos días de estreno, el video musical ha roto todos los records habidos y por haber, ha logrado ser el video con más reproducciones en un solo día y se acerca rápidamente a romper la marca de los 100 millones de reproducciones, solo en Youtube.