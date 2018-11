Una Miss Universo y una Miss Mundo: Los amores de Nick Jonas

Será durante la primera semana de diciembre que el menor de los Hermanos Jonas, Nick Jonas, se case finalmente con Priyanka Chopra. La joven pareja se dará el si en medio de rituales hindú y occidentales, tratando de fusionar las mejores costumbres de los dos lados del planeta. Pero antes de que esto suceda, es inevitable pensar que Nick tuvo el privilegio de relacionarse sentimentalmente con dos de las mujeres más hermosas del planeta. Ambas ganadoras de los concursos más prestigiosos de belleza.

Olivia Culpo, participó en el Miss Universe del año 2013, convirtiendose en la séptima representante de Estados Unidos en ganar la corona, justo ya para terminar su reinado, se hizo pública su primera relación con un famosos. Se trataba de Nick Jonas, la pareja permaneció junta entre 2013 y 2015, después de dos años de relación. Ambos nacieron en 1992 y actualmente tienen 26 años.

