"Estamos lastimando a nuestros hijos" el alegato que pone fin a la batalla legal de Brad Pitt y Angelina Jolie

Todo parece indicar que Angelina Jolie y Brad Pitt están llegando al final de su batalla legal por la custodia de sus hijos en común. Algunos reportes filtrados en portales como Just Jared y TMZ, revelan que las dos estrellas están cerca de firmar un acuerdo de custodia antes de que comience el juicio de custodia privada.

Fue específicamente el medio digital The Blast, el encargado de confirmar esta nueva fase, el pasado miércoles 21 de noviembre, cuando tuvieron acceso a los detalles del supuesto acuerdo que han preferido no divulgar aún, también se reveló que el acuerdo incluirá una cantidad sustancial de tiempo otorgado a Brad Pitt.

Angelina Jolie & Kids Go for a Dog Walk Amid Custody War with Brad Pitt https://t.co/DrjotuFX1O

— TMZ (@TMZ) November 18, 2018