¡Hermosa! Gwen Stefani se convierte en Marilyn Monroe para su más reciente video musical

Cuando se acercan las fechas decembrinas, muchos artistas optan por el recursos de los discos o temas navideños. Tal es el caso de la talentosa Gwen Stefani, la ex vocalista de No Doubt que sorprendió con un nuevo sencillo perfecto para la temporada. Se trata del tema "You Make It Feel Like Christmas" para el que estrenó un video musical con su novio, Blake Shelton.

Aunque el disco fue lanzado el año pasado, Gwen decidió lanzar el video musical del tema en 2018, ideal para la nueva temporada navideña que apenas comienza. Sin duda lucía espectacular. Para lograrlo optó por recrear un look muy similar a uno de Marilyn Monroe.

Gwen Stefani and Blake Shelton are starring in her new music video together! https://t.co/Ci1idsIQAX — JustJared.com (@JustJared) November 20, 2018

Gwen utilizó un vestido de brillantes con un pronunciado escote, a la par de guantes largos hasta los codos, el atuendo iba perfecto con la ambientación del video que nos mostraba una época del pasado, aproximadamente en la década de los años 40. La química entre la pareja también era bastante obvia y se veía muy enamorados.