Niña hace pataleta porque no la dejaron ser Spiderman en obra de Navidad

"No me gusta el niño Jesús, odio el niño Jesús y no me gustan los ángeles". Esa fue la enfática respuesta de Darcy Raine Cheshire, una niña de 3 años, que hizo la pataleta de su vida luego que le comunicaron que en la obra navideña del jardín infantil al que asiste no sería su personaje favorito.

Los reclamos de la pequeña, se transformaron en viral luego que su madre Heather decidiera compartirlos en redes sociales.

La niña inglesa, según se ve en el video que comparte el diario Daily Mail, estaba realmente enojada porque su profesora a había seleccionado para que representara un ángel, cuando ella realmente quería ser Spiderman.

La madre trató de explicarle que el superhéroe no estaba en Biblia y por eso no podía ser Spiderman en la obra escolar, pero Darcy no entendía ninguna razón y continuaba con su divertida pataleta.

Jesús, María, José y el Hombre Araña

Luego de su reclamo y que se ganara el amor de las redes sociales la madre mostró el registro a los profesores de su hija, logrando que aceptaran que participara vestida como el Hombre Araña.

Incluso los profesores fueron más allá y decidieron darle un diálogo en la obra.

De esta manera, la pequeña tendrá que acercarse al pequeño Jesús, mientras está acostado en el pesebre y decirle "deberás ser valiente como Batman".

La madre de Darcy finalmente comentó que su hija se salió con la suya señalando que "ella a veces tiene las ocurrencias más divertidas. Puede ser muy ruidosa a veces, pero siempre es muy pero muy graciosa. Es una niña bastante terca y madura para su edad".