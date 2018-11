Kim Kardashain se transformó en Pamela Anderson para Halloween

La temporada de Halloween 2018 nos ha permitido ver como aflora la creatividad de las celebridades, y en el caso de la familia Kardashian/Jenner nos hemos topado con una serie de disfraces muy creativos y lleno de personalidad. Primero vimos como Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, se transformaron en sexys ángeles de Victoria´s Secret, con alas originales que la propia marca les envió, así mismo, cada una por separado, ha mostrado sus propias propuestas.

En el caso de Kim, su más reciente atuendo para Halloween, estuvo inspirado en el look que lució la icónica Pamela Anderson, cuando asistió a los MTV Video Music Awards de 1999. Un look totalmente retro para la época con una sombrero de piel así como un corsé blanco y pantalones metalizados con apliques. Kim decidió imitar este look por completo y logro copiarlo con exactitud, al punto de quedar exactamente igual a Anderson.

El disfraz quedó tan igual que muchos aseguran que es su mejor disfraz hasta la época, por lo pronto, no sabemos si Kim prepara otro disfraz más y si sus dos disfraces hasta la época son suficientes. En ambos lucía increíble y como siempre marcando el cuerpazo que causa sensación entre sus seguidores.