¡No deja de sorprender! Kylie se convierte en muñeca y enciende las redes con sexy disfraz de Barbie en Halloween

Cuando creíamos que habíamos visto los mejores disfraces de Kylie Jenner para este Halloween, la integrante del clan Kardashian-Jenner nos vuelve a sorprender.

Y es que este miércoles Kylie compartió varias imágenes a través de su Instagram en las que aparece disfrazada de Barbie.

La famosa empresaria aparece con un traje de baño enterizo color fucsia y el cabello rubio dentro de una caja, en la que posa como una muñeca Barbie.

Sin duda es uno de los mejores disfraces de Halloween del mundo. Y es que en menos de una hora, las imágenes de la joven han alcanzado casi 4 millones de likes.

"Oh Dios mío que hermosa", "eso no es un disfraz pues tú eres una muñeca preciosa", "Kylie eres la mejor, no dejas de sorprendernos", "perfecta, eres toda una reina", y "el mejor disfraz que he visto este Halloween", fueron algunos de los comentarios que sus fans dejaron en la publicación.

Hermoso disfraz de mariposa con Stormi

Este martes la creadora del imperio de maquillaje Kylie Jenner Cometics, posó junto a su hija disfrazada de mariposa.

Madre e hija, lucieron un traje rosado acompañadas de unas alas rosadas gigantes, de color rosado y negro.

El esqueleto más tierno de Halloween

El pasado fin de semana Kylie compartió una serie de fotos en sus historias de Instagram, donde dejó ver esqueletos, telarañas, candelabros y manos macabras en cada esquina.

Pero lo mejor de todo ha sido la pequeña Stormi, a quien disfrazó como el esqueleto más tierno de todos. Por supuesto Kylie se vistió igual que su hija, listas para comenzar los festejos.

