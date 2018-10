Denuncian irregularidades en medio de contratación bajo nuevo modelo de salud

A solo un día de que entre en función el nuevo modelo del plan de salud Vital del Gobierno de Puerto Rico, el presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos (CMC), doctor Víctor Ramos, denunció presiones indebidas por parte de grupos IPA hacia médicos, en medio de las contrataciones de servicio para los beneficiarios del plan.

Metro Puerto Rico Costearán inicialmente la reforma con dinero del Fondo General “CMS tiene por regulación hasta 60 días para evaluar”, Ángela Ávila – directora ejecutiva de ASES

“Algunos IPA (que ahora se conoce como Grupo Médico Primario), como no les gusta el nuevo modelo porque los pacientes están atados a los [médicos] primarios y no al IPA, quieren poner contratos de exclusividad, penalidades si los pacientes se van del IPA a los primarios, cosas que son inaceptables”, aseguró Ramos a Metro.

El médico sostuvo que se trata de denuncias que han llegado hasta el Colegio, en momentos en que las cinco compañías aseguradoras que administrarán el plan (First Medical Health Plan Inc., MMM Multihealth, Triple-S Salud, Plan de Salud Menonita y Molina Healthcare of Puerto Rico) llevan a cabo las contrataciones de proveedores a través de la isla y mientras la Administración de Seguros de Salud (ASES) espera por la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), sin la cual el Gobierno no puede contar con fondos federales para el pago de servicios.

Del mismo modo, Ramos señaló que, a pesar de que ASES estableció como normativa que los contratos de las compañías aseguradoras y los proveedores tienen que establecer tarifas que se pagarán por servicios, utilizando como referencia el tarifario de Medicare 2018, no se está cumpliendo a cabalidad con la directriz.

“Las aseguradoras insisten en mandar contratos sin tarifas”, apuntó, al tiempo que dijo que también están ejerciendo presiones indebidas sobre los proveedores, amenazándolos con no llevar a cabo la contratación si no firman bajo esas condiciones.

Aseguradoras guardan silencio

Durante el día de ayer, Metro solicitó respuestas a las cinco compañías aseguradoras que administrarán el plan de salud gubernamental, respecto a las denuncias de presión indebida hacia los proveedores de servicios. Al cierre de esta edición, tres habían respondido, aunque las respuestas no abordaron los cuestionamientos planteados.

“Tenemos como prioridad servirles con excelencia y darles acceso al cuidado de calidad que todos merecen, desde los niños hasta los adultos, y esto lo hacemos de la mano con nuestra cualificada red de proveedores contratada alrededor de toda la isla” , sostuvo en declaraciones escritas Solange de Lahongrais, vicepresidenta de Operaciones Medicaid de MMM Multi Health.

Por su parte, Carlos A. Carrero, presidente de Molina Healthcare, manifestó que la aseguradora está entusiasmada “de trabajar de cerca con ASES, los proveedores de salud y nuestros socios en la comunidad para proveerle cuidados de salud a los beneficiarios del plan de salud Vital en toda la isla. Estamos confiados qen ue estamos preparados para comenzar con este nuevo modelo de salud cuando entre en vigor”.

Asimismo, Dorelisse Juarbe, vicepresidenta senior de Triple-S Advantage, declaró que “en Triple-S estamos trabajando para, al 1.o de noviembre, cumplir con los requerimientos de ASES y con nuestro compromiso con atender las necesidades de salud de los beneficiarios de Vital”.

ASES sostiene reunión con CMS

Fuentes allegadas al proceso de implementación del nuevo modelo confirmaron a Metro que la directora ejecutiva de ASES sostuvo ayer una reunión con representantes del CMS, en la que hubo resultados “positivos” respecto a la aprobación de Vital.

Sin embargo, ante la ausencia de la certificación al 1.o de noviembre, cuando entra en función el plan y su proceso de transición, Ramos catalogó de “ïrresponsable” en términos fiscales, comenzar a operar un plan con fondos estatales sin la aprobación de CMS, por lo cual favoreció que se retrase la implementación hasta el 1.o de enero de 2019.

“Nosotros no somos enemigos del Gobierno y yo creo que este modelo es un paso correcto hacia el ideal de tener un modelo universal con pagador único, pero hay que hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, va a quedar como que el modelo no sirvió”, apuntó.