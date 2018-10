Alejandra Buitrago alcanzó la fama por su interpretación en 'Tu voz estéreo'. Su talento y belleza no solo la han hecho crecer dentro de la televisión colombiana, sino también en su carrera como modelo. Es por eso que una de las revistas más influyentes de país no dudó en fotografiarla. El 'topless' de la exnovia de J Balvin que hizo suspirar a muchos.

Tapándose sus senos con delicado gesto de manos y su cabello, mientras sostiene la mirada a la cámara, sorprendió a más de uno. Los halagos por su belleza por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues sin duda quedó reflejada la naturalidad que tiene ante la cámara. Aunque ella compartió una galería en su Instagram mostrando el resultado, fueron las redes de la revista que se robaron la atención con la mencionada foto.

"Estoy en otro punto de mi carrera. Ya no me siento tan bien yendo a una pasarela a desfilar en ropa interior. Tengo 31 años, ya no soy una adolescente", citó la revista a la modelo, en su descripción.