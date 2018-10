¡Susto! El avión donde viajaban Harry y Meghan estuvo a punto de chocar

El príncipe Harry y Meghan Markle realizaron una gira aérea no planificada del puerto de Sydney el viernes.

Un vuelo de Qantas que transportaba a la pareja real tuvo que abortar un intento de aterrizaje en la ciudad más grande de Australia después de que un avión en la pista "no se saliera del camino", informó la Australian Broadcasting Corp., citando a funcionarios del aeropuerto de Sydney.

Al parecer, el piloto de Qantas pidió a los pasajeros que miraran el lado positivo, porque obtendrían otra "gran" vista del puerto. El piloto lo llamó un "enfoque perdido", según los informes.

The moment our quick-thinking @Qantas co-pilot Ann Cole (and Captain Nigel Rosser) aborted landing at @SydneyAirport due to an unexpected plane on the runway. The Sussexes (and us!) were in great hands. Fantastic flying✈️ pic.twitter.com/cb8G6ja1L7

— Omid Scobie (@scobie) October 26, 2018