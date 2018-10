La foto de Justin Bieber comiendo burrito que ha desatado las críticas de sus fans en las redes

Una imagen de Justin Bieber comiendo burrito se ha vuelto viral en las redes en solo minutos.

Y es que el intérprete de “Sorry” ha empleado una forma muy particular para comerse este plato mexicano.

No existe una regla para comerse esta tortilla de trigo enrrollada, rellena de queso, carne, vegetales y frijoles, pero lo más común es comerlo de forma vertical.

The way Justin Bieber is eating this burrito will haunt me for the rest of my life. pic.twitter.com/UCZHvD57XF

— reilly martin (@reilly_grace) October 25, 2018