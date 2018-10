Este es el vestido que tuvieron que rehacerle a Meghan Markle por estar embarazada

Un secreto que duró muy poco siendo secreto es el esperado embarazo de la duquesa Meghan Markle. Recientemente vimos como Meghan deslumbró con un vestido de la firma Theia, durante su visita en el Tonga con su esposo, el príncipe Harry, y precisamente ahora, el diseñador de este vestido ha revelado un gran secreto: ya sabía que la duquesa estaba embarazada muchos antes de que el Palacio dijera algo.

Todo sucedio cuando Don O’Neill, director creativo de Theia, fue contactado para diseñar este vestido cuando ya se sabía que Meghan estaba embarazada pero debía permanecer en silencio, esto fue lo que dijo sobre el proceso de crear el vestido con la indicación de que estaba embarazada una vez terminado:

Una vez terminado el nuevo vestido, la firma de diseño se vio en aprietos para entregar el vestido a tiempo:

