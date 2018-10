El mensaje con "me encantas" y todo que el humorista Arévalo le envió a Jennifer López

Sin dejar espacio a las indirectas o lo entredicho. El humorista español Paco Arévalo le dedicó un mensaje a Jennifer López en Twitter y desató una ola de comentarios. Y es que los usuarios afirmaron que trató de ligar con la cantante puertorriqueña.

"Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas. Soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial", fue el tuit publicado por el personaje. Luego tomó la decisión de defenderse ante las reacciones.

Entre burlas y desprecios, comentaron: "Tienes posibilidades, Arévalo. Tú no te desanimes". "¡A por ella, Tigres!", "Pon signos de puntación, que se va a ahogar leyendo".

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8

— Arevalo (@arevaloOK) October 19, 2018