Angelina Jolie se sometió a un increíble cambio de look y sorprendió a sus fans

Angelina Jolie es reconocida por su exuberante belleza y su icónica cabellera negra, lacia y muy larga, sin embargo la ex de Brad Pitt ha decidido despedirse de ella y optar por un estilo rubio y muy corto.

Así lo mostró en una fotografía que compartió uno de sus co protagonistas en la película "Come Away" en la cual se ve a Angelina caracterizada como "Rose".

View this post on Instagram A post shared by David Oyelowo (@davidoyelowo) on Oct 13, 2018 at 11:38am PDT

Esta cinta es una precuela de Peter Pan y Alicia en el país de las maravillas y será estrenada a mediados del 2019, sin embargo Angelina se ha mostrado muy feliz de compartir con sus fans esta nueva etapa como actriz.

Angelina Jolie

Te recomendamos en video: