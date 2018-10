¡Gran corazón! Angelina Jolie deja atrás su divorcio para ayudar a los migrantes en Perú

View this post on Instagram

La estrella de Hollywood #AngelinaJolie se encuentra en #Perú como parte de una visita oficial de la #ONU a uno de los países que ha recibido más ciudadanos venezolanos huyendo de la crisis en su país. Jolie está realizando una misión de tres días para evaluar las necesidades humanitarias de los refugiados y los desafíos que afronta Perú como país receptor. 💪🏻👏🏼 #Actualidad #CrisisHumanitaria #Venezuela