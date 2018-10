¡Ricky Martin entre los exclusivos invitados a la Boda Real de la Princesa Eugenia!

View this post on Instagram

El cantante y actor puertorriqueño @ricky_martin y su marido el artista conceptual @jwanyosef, la pareja más bella y elegante de la boda real de la princesa Eugenia de Inglaterra 💥🔝💥🔝😍😍 _ 🌹💗#RickyMartin #JwanYosef #TheBestArtists #Singer #Actor #PlasticArtist #ConceptualArtist #Glamour #Elegance #Charm #Fashion #RoyalWedding #Wedding #London #England #PrincessEugene @Regran_ed from @usahola – ¡Representación latina! Ricky Martin ha sido uno de los invitados más esperados en la boda de Eugenie de York y Jack Brooksbank. El boricua acudió a la capilla -ubicada en Windsor- en compañía de su esposo. #RickyMartin #EugeniedeYork#JackBrooksbank#RoyalWedding #RoyalWedding2#Royals#BodaReal – #regrann