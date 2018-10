Los mejores reacciones de la entrega de los AMAs

La entrega de los AMAs, en la que Taylor Swift fue una de las ganadoras definitivas nos dejó un buen sabor de boca en cuanto a moda y memes.

Las luminarias, que intentaron poner en juego sus mejores armas, cayeron ante las redes sociales que criticaron cada detalle de sus elecciones.

Dua Lipa

Su vestido dividió opiniones, pero los memes no la perdonaron.

Bad Bunny

Solo diremos que llegó con un tercer ojo y nada más.

Accurate photo of what my two moods will be during Bad Bunny, @JBalvin and @iamcardib's #AMAs performance tonight. pic.twitter.com/o3H66yqaPX — American Music Awards (@AMAs) October 9, 2018

One Direction los ausentes de la noche.

¿Cómo me vienen a decir que los de One Direction no están en los #AMAs ? si vean, ellos ahora están todas partes

•Mf🌻 pic.twitter.com/CGp1Ttuc7L — Harry Styles Colombia. 🇨🇴 (@HarryColStyles) October 10, 2018

La gran ausente fue Selena Gómez.

a la alfombra de los #AMAs de este año le faltó selena gomez pic.twitter.com/IzjJsWNCuy — abril💚 (@GORDAF4N) October 10, 2018

Cardo B la sorpresa de la noche

no peleó, lució espectacular.