¡No te la puedes perder! 5 razones para ver Las Chicas del Cable en Netflix

La Serie de Netflix, Las Chicas del Cable, ya prepara su cuarta temporada en la que promete más emociones y un sinfín de aventuras para estas telefonistas que se han robado la atención de los televidentes.

El drama de Lidia Aguilar o Alba Romero (su nombre real) y de sus amigas aún no tiene fecha exacta de continuación aunque se especula que será para la primavera de 2019.

La serie española ha cautivado a los televidentes por su trama y ambientación, por lo que te invitamos a que si no las has visto no pierdas la oportunidad de ver una serie que te mantendrá pegado a la pantalla. Mientras nosotros te damos cinco razones para que la veas.

Mira el tráiler de la Serie:

Temas tabúes

Ambientada en la España de la década de los años 20 aborda temas tabúes como la violencia doméstica y la homosexualidad, con lo que buscan mostrar que esa realidad no es un hecho reciente.

Avances tecnológicos

Resulta impresionante ver cómo se muestran los avances tecnológicos de la época y la forma en la que estos van ingresando a la cotidianidad.

El espionaje

El tema del espionaje es visto como un asunto de estado, más que como un delito.

Mejor webserie

En 2017 resultó ganadora como Mejor webserie de ficción o programa de emisión online.

Elenco de lujo

A Blanca Suárez, quien interpreta a Lidia Aguilar, ya la has visto en series como El internado y El barco. Además en 2018 ganó el premio como Mejor Actriz Femenina en Miniserie o Teleserie.

Con información de Juan Azuaje Romero

