Google ofrece cursos online gratuitos para aprender sobre el mundo digital

Sumergirse en el universo digital ya no es opcional para ninguna profesión, negocio o proyecto del siglo 21. Por eso, para ayudar a desarrollar este ecosistema digital, Google ha puesto a disposición de sus usuarios cursos gratuitos en línea con el objetivo de ayudarles a formarse en competencias digitales y abrirles posibilidades de empleo o emprendimiento. Lo mejor de todo: pueden tomarse desde cualquier lugar, al ritmo que se quiera y vienen con certificado incluido. Estos son algunos de los disponibles en Puerto Rico:

Google Primer Esta app móvil ofrece lecciones breves y prácticas sobre el mundo del marketing y los negocios. Fue diseñada específicamente para pequeños estudiantes o emprendedores que desean obtener nuevas habilidades en el mundo digital; por ejemplo, herramientas para construir un plan de negocios, consejos para crear un sitio web, email marketing, content marketing, storytelling, iniciativas para mejorar la experiencia de usuario en la web, entre otras. Disponible para iOS y Android. Garage Digital Se trata de una plataforma online creada por Google con el objetivo de ayudar a explotar el potencial digital de los negocios. Cuenta con 26 temas divididos en diferentes lecciones, cada una acompañada de videos explicativos y divertidos para facilitar el proceso de aprendizaje en línea. Algunos de ellos son: oportunidades del mundo online, cómo sacar partido de los buscadores, publicidad de display, tienda online, vender a través de internet, marketing de contenido y más. El curso, si se realiza de corrido, puede terminarse en tan solo ocho horas. YouTube Creators La academia de creadores YouTube cuenta con un amplio catálogo de programas de formación diseñados para quienes están comenzando a construir su canal de contenidos o para quienes quieren llevarlo a otro nivel. Los cursos abarcan información sobre cómo ganar dinero con YouTube, preproducción audiovisual, canales de videojuegos, canales de música, YouTube Analytics, derechos de autor, emisiones en directo, entre otros temas. Google Mi Negocio A través de esta herramienta, Google ayuda a los negocios online y físicos a mantenerse presentes en el buscador y a actualizar constantemente su información con novedades, fotos, promociones, ubicación, etc. Si bien no es un curso en sí mismo, Google Mi Negocio le enseña a los emprendedores a posicionarse correctamente en línea y a interactuar adecuadamente con sus clientes o potenciales compradores. Aprendizaje automático Este curso intensivo en Machine Learning es uno de los más especializados, por lo que se recomiendan conocimientos previos para su estudio; por ejemplo, dominio básico del álgebra, conceptos de programación y experiencia en manejo de código en Python. Ofrece 25 lecciones, más de 40 ejercicios, casos de éxito reales y visualizaciones interactivas de algoritmos en acción. Puede realizarse en 15 horas de corrido. Google Analytics Academy Esta plataforma educa a los usuarios en el funcionamiento de las herramientas de medición de Google y les ofrece recursos para que puedan hacer un uso inteligente de los datos que recolectan. Cuenta con tres cursos en español: uno para principiantes, otro avanzado y una introducción a Google Analytics 360. Google Ads Mejores Prácticas Más que cursos, las ayudas de Google Ads son una serie de consejos o recomendaciones para que los usuarios aprendan a aprovechar al máximo los beneficios de AdWords. Guías sobre cómo generar tráfico presencial en tiendas con campañas online o sobre cómo elegir las palabras clave adecuadas para posicionar los avisos con éxito en el buscador, son algunas de las que ofrece el sitio. Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning Fundamentals en Español A través de Coursera, la plataforma de educación online, Google ofrece este curso intensivo sobre las funciones de macrodatos y el aprendizaje automático de Google Cloud Platform. Aunque tiene un costo, los usuarios interesados pueden tomarlo gratuitamente solo como asistentes. Para hacerlo, deben tener por lo menos un año de experiencia en temas como modelado de datos, machine learning o programación Python.