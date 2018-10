Dakota Johnson facilita su número telefónico para compartir historias de agresión sexual

La protagonista de 50 sombras de Grey, Dakota Johnson, pronunció un particular discurso sobre la violencia contra las mujeres en el Global Citizen Festival.

El evento realizado en New York motivó a los presentes a pronunciarse en temas como el ambiente, la educación o la salud.

Johnson aprovechó su rol como embajadora del Festival, para hablar de los casos de agresión sexual contra niñas y mujeres.

“Como nueva portavoz de la campaña ‘Ella es igual’ de Global Citizen (…) me comprometo a levantar la voz por todas las niñas y mujeres que no tienen la oportunidad de hablar. Por mi trabajo la gente valora lo que digo, pero yo no quiero hablar, prefiero escuchar. Me interesa lo que tenéis que decir y quiero ayudar a las niñas y mujeres de todo el mundo a compartir sus historias”, indicó.

"Esto es un poco especial, pero aquí está mi teléfono. Aquí está mi número. Quiero que me llames, que me cuentes tu historia en un mensaje de voz, también puedes escribirme (…) Dime qué has soportado como mujer", agregó Dakota mientras detrás de ella salía un número telefónico: (1) 212 6538806.

Nueva película de Dakota

En noviembre será el estreno de la película Suspiria, un remake del filme Alarido de Dario Argento. Un nuevo protagonico para Johnson.

Para esta nueva cinta, Johnson hizo un drástico cambio de look y se sometió a una estricta preparación para lograr personificar a una joven bailarina que tendrá en la danza un terrorífico secreto.