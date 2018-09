La polémica foto de Kendall Jenner con Cara Delevingne que pone en duda su sexualidad

Kendall Jenner siempre ha sido muy reservada con su vida privada, muy a diferencia de sus hermanas. Sus parejas han sido selectas y no han tenido la exposición que en su momento han tenido las parejas de Kim, Khloe, Kourtney y Kylie. Sin embargo, ha existido el mito urbano de que Kendall podría tener otras preferencias. El rumor se agudizó cuando empezó a ser asociada con Cara Delevingne, la modelo de Victoria's Secret que se ha declarado abiertamente gay.

Kendall Jenner com Cara Delevingne nos bastidores do desfile da Off-White em Paris, ontem 27/09: pic.twitter.com/dv0vFsPzRB

Fue esta semana que ambas se reunieron, justo la noche del 27 de septiembre en Francia, donde ambas posaron de manera divertida y amigable, hasta que los fotografos captaron un movimiento sugerente que podría dar indicios de que Kendall ve a Cara como más que una amiga.

📷| Cara Delevingne com Kendall Jenner no After Party da Off-White no Trocadero em Paris, ontem (27/Setembro). pic.twitter.com/CumqRclvhU

