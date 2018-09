Actor de 'Toy Story' revela que la cuarta parte nos hará llorar más que nunca

Finalmente tenemos un pequeño adelanto de lo que será 'Toy Story' y ha sido el actor Tim Allen precisamente el que ha dado una primera visión de lo que tendrá la cuarta entrega del famoso universo de juguetes. El actor de 65 años, que ha prestado su voz para los primeros tres films de la saga como Buzz Lightyear en la serie de películas, dejó más que claro lo que podremos ver y sentir.

La revelación fue completamente en vivo en el porgrama de televisión 'The Talk' la mañana del miércoles 26 de septiembre, esto fue lo que Allen dijo:

"Sí, tengo que resistir emocionarme. No quiero regalarlo, pero esta es una historia increíblemente genial. Es muy emotivo, es tan divertido, es tan grande, la idea que se les ocurrió, me sobresaltó. Ni siquiera pude superar la última escena. Me encantaría ser un infiltrado de Washington".