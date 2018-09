¡Valiente! Demi Lovato reaparece por primera vez en su proceso de rehabilitación

Ya pasaron dos meses desde que el mundo del entretenimiento se paralizó con una terrible noticia: Demi Lovato había sido encontrada inconciente producto de una sobredosis. Desde entonces nunca se le vio más en público, las autoridades bloquearon a todos los medios posibles y nunca fue capturada durante este doloroso proceso, ahora, a dos meses de aquel fatídico día, Demi Lovato ha sido vista por primera vez en público.

Demi Lovato spotted in public Sunday morning, September 23rd, near her rehab facility. pic.twitter.com/udYgDXiLcz

— Demi Lovato News (@demetriaaalove) September 24, 2018