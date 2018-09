Cardi B dijo que arrojaría su zapato de nuevo a Nicki MInaj sin dudarlo ¡Sigue la pelea!

Cardi B no cambiaría nada acerca de su decisión de atacar a Nicki Minaj; de hecho, incluso volvería a arrojarle el zapato en la misma situación, así informó el portal TMZ.

Fuentes cercanas a Cardi nos dicen que la intérprete de "I like it" no siente ningún remordimiento por su pública pelea con Nicki este fin de semana en un evento de la Semana de la Moda de Nueva York. Las fuentes dicen de manera tajante “Cardi simplemente estaba defendiendo el honor de su hija después de escuchar que Nicki había estado hablando basura sobre su familia y arrojaría de nuevo su zapato hacía ella si se viera forzada a hacerlo”.

Cardi piensa que Nicki tiene algo de coraje para decir que ella necesita una intervención, cuando Nicki es quien incita a las personas casi por deporte. Nicki negó haber hablado mal del bebé de Cardi en Queen Radio. Cardi dice que es solo una gran mentira.

También advirtió a Cardi que "moriría" si continuaba atacando a la gente de manera descarada, mientras calificaba el hecho como mortificante y embarazoso.

TMZ aclaró que Cardi no está buscando a Nicki para otra ronda, solo que ella haría exactamente lo mismo que hizo la semana pasada si se presenta una situación similar en el futuro.

