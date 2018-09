La tensa discusión de Kourtney Kardashian y Scott Disick que quedó grabada en cámara

Ya se estrenó la nueva temporada de 'Keeping Up With The Kardashians' y sin duda cada episodio está más candente que el otro, en el caso de Kourtney Kardashian y Scott Disick, ya ha sido liberado un nuevo promo donde podemos ver a ambos padres discutiendo sobre temas de paternidad y lo rudo que puede llegar a ser tratar de sobrellevarlo a distancia, en el caso de ellos, separados y con nuevas parejas en su entorno.

En el clip podemos ver a la expareja como debaten el tema de criar a sus hijos, el episodio se estrena el domingo 09 de septiembre por la señal de E! Entertaiment Television. Como parte de la discusión vemos a Kourtney y su percepción ante ciertas decisiones que ella siente que son irrespetuosas, especificamente se refiere a la decisión de Scott de presentar a su novia, Sofia Richie, a sus tres hijos, mientras que ante la molestia de Kourtney, Scott se defiende diciéndole que ella es demasiado controladora.

Ante tal acusación, Kourtney claramente se molesta y de inmediato responde, defendiendose: