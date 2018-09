El dueto que hizo Ariana Grande con su ex novio antes de fallecer

La tarde de este viernes 07 de septiembre, se reportó una trágica noticia que de nuevo empaña la felicidad de Ariana Grande. Su ex pareja de apenas 26 años, Mac Miller, fue hallado muerto en su propia casa por lo que se presume haya sido una sobredosis. Aunque Ariana y Mac se separaron a principios de 2018, es sin duda una noticia fatal para la cantante.

Precisamente la pareja tenía un tema en común que les dio cierto éxito, años antes de este terrible desenlace. El tema había sido lanzado el pasado 26 de marzo de 2013 bajo el título de 'The way'. Fue tal la chispa en el dueto, que la disquera de Grande, Republic Record, decidió lanzarlo como el primer sencillo del disco debut de la cantante 'Yours Truly'.

El tema fue un éxito inmediato logrando debutar en el Top 10 de Billboard Hot 100, el conteo que mide el impacto de los sencillos en todo el mundo. Debido al recibimiento en Estados Unidos, de inmediato se ideó un plan para lanzar una versión en spanglish para Latinoamerica, en este caso fue seleccionado J Balvin, para una remezcla que incluye sus versos en español.

En el video musical, los artistas se besan al final, sin duda un beso que dio inicio al romance entre ambos hasta 2018.