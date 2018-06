Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann raparon a su hija Kailani

Un ojo al Partido y un ojo a la Cámara 😂❤️ Hermosos los Dos 😍❤️ @kailaniochman Peloncita se ve DIVINA✨👑 . . . #Kailani #kaiochmann #derbez #princess #kaipurolove #babyky #socute #peloncita #ojitosdecielo #muñecadeporcelana #love #mauochmann #fathersday

A post shared by Kailani Ochmann Derbez® (@kailaniochman) on Jun 17, 2018 at 11:56am PDT