El hijo que escribió un duro obituario sobre su difunta madre habló el miércoles sobre por qué él y su hermana decidieron revelar por qué sentían que "este mundo es un lugar mucho mejor sin" Kathleen Dehmlow.

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda

— Stu (@RandBallsStu) June 5, 2018