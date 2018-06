Ariana Grande se suelta el moño y luce irreconocible en nueva portada

La más reciente edición de la versión inglesa de Vogue, incluye en su portada a una irreconocible Ariana Grande que por primera vez suelta su cabello ahora rubio para cubrir la tapa y editorial de la publicación. El número se titula "El Año que lo cambio todo" y nos muestra a Ariana como nunca pensamos verla, sin el moño, muy natural y realmente llena de confianza ya actitud, cosas que nos encanta pues parece que su vida ha tomado un nuevo ritmo.

Ariana Grande is on the cover of the new British Vogue and I have so many thoughts!

1) I legitimately thought this was Whitney Port from The Hills at first!

2) Her minimal makeup look is stunning!

3) HAIR DOWN!!!! I'm shoooooook! pic.twitter.com/HmerD474Kb

— Perez (@ThePerezHilton) June 4, 2018