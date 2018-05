Kim Kardashian es criticada por publicar foto de sus hijos desnudos

El mundo ya está acostumbrado a relacionar la palabra polémica con la familia Kardashian, en esta oportunidad Kim desató criticas en las redes por la foto de sus hijos desnudos.

Una vez mas la empresaria y modelo genera polémica, sus publicaciones siempre causan revuelo en Internet.

La madre de tres publicó en su cuenta de Instagram una controversial foto de sus hijos con el rapero y empresario Kanye West.

En la comentada imagen se puede ver a North y Saint desnudos en la tina de baño.

La cuestionada fotografía de la escena familiar muestra a la hija mayor de Kardashian sosteniendo a su pequeño hermano de dos años, mientras sonríe a la cámara.

La estrella del reality Keeping up with the Kardashians colocó como titulo a la postal “Mis bebés”, de inmediato surgieron las criticas.

Aunque la intención de Kim era generar ternura entre sus seguidores, el efecto fue contrario ya que los usuarios de la red consideran la imagen como “incorrecta”.

Los fans reclaman y critican la decisión de la empresaria de subir una foto de los menores desnudos y mencionaron las políticas de la red social al respecto.

Los usuarios consideran que Kardashian ha incurrido en una falta muy grave y no han dejado pasar la oportunidad para dejar sus criticas y comentarios.

“Esta es una foto intima de familia para un álbum de fotos, no para tus fans y plataforma publica”. Dijo un usuario.

“La hora del baño no se debe mostrar en las redes sociales. Recuerden que algunos hombres elogian el cuerpo de los niños de la misma manera que elogian al suyo” sentenció otro internauta.

Estos son apenas dos de los comentarios negativos que generó la publicación y que ocasionó que minutos más tarde Kim Kardashian eliminara la foto de su timeline.