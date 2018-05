Mira el divertido percance del príncipe Harry durante su discurso que hizo reír a Meghan

El príncipe Harry sufrió un percance durante su discurso en la celebración previo al 70 cumpleaños del Príncipe Carlos.

Y es que mientras Harry, quien era el encargado de tomar la palabra para agradecer públicamente la labor de su padre, daba su discurso fue interrumpido por una abeja, lo que le causó mucha gracia a su esposa, la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Dueño de una gran soltura para hablar en público, el hijo del príncipe de Gales parecía nervioso, disperso y se detenía con frecuencia. Incluso daba manotazos al aire, llegando a golpearse la oreja.

Todo se debía a una abeja que estaba revoloteando sobre él. “Lo siento, esa abeja me persigue”, dijo Harry pidiendo disculpas y provocando las risas.

Cuando Meghan escuchó las palabras de su esposo, no pudo evitar la carcajada, que la obligó incluso a inclinarse hacia adelante y taparse la boca.

Los Duques de Cornualles no entendían lo que pasaba, y tras la risa general del público y ver a Meghan unirse, le preguntaron qué había pasado. Algo a lo que ella, aún con la sonrisa en la cara por lo ocurrido, explicaba a su suegro y a su esposa Camila lo que ocurría.

Tras descubrir la anécdota, ellos también se sumaban a las risas generales. Una escena que, a partir del minuto 4:36, podemos ver a la perfección en este video que ha compartido el Palacio de Kensingthon.

🎥 Watch the full video of The Duke of Sussex's speech from today's Prince of Wales' (@ClarenceHouse) 70th Birthday Patronage Celebration at Buckingham Palace. #PrinceandPatron pic.twitter.com/C7rBFZuS4c

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 22, 2018