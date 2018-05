Qué tienen que ver los tatuajes, un Ferrari y las calcomanías

Si ayer entraste a Facebook, seguramente encontraste a más de uno de tus amigos compartiendo un meme, o una frase o cualquier tipo de referencias a un tatuaje, un Ferrari y calcomanías.

Todo por culpa de esta pregunta y respuesta que se transformaron en virales: “¿Porqué no tienes tatuajes? – ¿Cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?”.

Si bien con el paso de las horas la pregunta fue cambiando y aparecieron variaciones cada vez más divertidas todo surgió con una entrevista a un actor mexicano, de hace dos años.

Mujeres con tatuajes /// El Ferrari pic.twitter.com/eJe4TPzbWJ — el mismito Erik (@elmismitoerik) May 16, 2018

La frase surgió en una entrevista realizada por el medio Tv Notas al actor Fernando Valencia, quien ante la pregunta de porque no tenía tatuajes dijo: “A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?".

La cantidad de comentarios transformó a la marca italiana en tendencia en Twitter y a los que pululan en las redes sociales, en protagonistas de este raro viral.

– Por que no tienes tatuajes? – Cuando has visto un Ferrari con calcomanías? – Bueno, deja te explico… pic.twitter.com/FGDF46e87w — La quirurgica amargada (@Gabriel24385893) May 16, 2018

-Tienes tatuajes?

-Cuando has visto un Ferrari con calcomanías?

-Nunca, pero eso que tiene que ver si tú pareces bocho

– pic.twitter.com/Vwrd9yztYc — Jaz Mr (@Jaz265) May 16, 2018

No entiendo esa vara del Ferrari / tatuajes. pic.twitter.com/lgvAAOI0Yi — gabo (@gabovq) May 16, 2018

Cuando me entero que no soy un Ferrari por tener como 20 tatuajes pic.twitter.com/mLsOrmyrXw — KVilchez (@ManjarcitoSam) May 16, 2018

"Cuando has visto un ferrari con tatuajes?" "Cuando has visto un ferrari sin gasolina?" "Cuando has visto un ferrari sin llantas?" pic.twitter.com/HNbmie6F6p — llano en llamas (@coldplxyftdemis) May 16, 2018

– ¿Por qué no tienes tatuajes?

– Porque no se me ha dado la gran puta gana de hacermelos.

Que creían que era otro chiste marica de los tatuajes y los Ferrari. — Fernando Caicedo (@slevink90) May 16, 2018

No te creas un Ferrari por no tener tatuajes pero tampoco te creas un jeque ni un Goku por tenerlos, he visto mucho muerto de hambre y mucho imbécil con tatuajes así que eso no los hace especiales — Fernando Caicedo (@slevink90) May 16, 2018