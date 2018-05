Kendall Jenner habla de la maternidad de Kylie

Este mes fueron publicadas tanto la portada como el editorial de Kendall Jenner para la revista Elle en su edición de junio de 2018, que estará a la venta desde el próximo 22 de mayo. Allí la modelo de 22 años, realizó una entrevista diseñada nada más y nada menos que por la cantante Lana Del Rey, donde reveló diferentes opiniones y perspectivas desde la óptica femenina. Empezando con el tema de la ansiedad y los posibles problemas que esto trajo para ella:

"Es interesante que desde que revele que sufro de ansiedad, mucha gente volteó su mirada hacía mi para decirme: '¡Dios mío, yo también!'. Descubrí que existe esta comunidad. Tomo lo que hacen para ayudarse a sí mismos y si no hay salida, ellos mismos buscan como encontrar lo que sea necesario para estar mejor".

Otro de los puntos interesantes de la entrevista es que tuvo que responder lo que sintió cuando descubrió que su hermana menor sería mamá:

"Obviamente es un poco raro e inesperado que tu hermanita menor tenga un bebé antes que tú. Realmente no me esperaba que sucediera así. Pero pasó y debo confesar que todo este proceso ha sido hermoso, pero desde que nació Stormi, su llegada ha fortalecido mi relación con Kylie, nos ha acercado más. Siempre hemos sido muy unidas, siempre hemos tenido problemas pero sin duda esto la ha hecho un poco más amorosa conmigo".

