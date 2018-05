Microsoft destaca nuevas oportunidades para desarrolladores

Durante Microsoft Build 2018, la conferencia anual para desarrolladores de la empresa, los líderes de Microsoft presentaron nuevas tecnologías para ayudar a cada desarrollador a ser un desarrollador de IA, a serlo en Microsoft Azure, Microsoft 365 y a través de cualquier plataforma. Construir para IA es hoy más importante que nunca para los desarrolladores, pues la tecnología no deja de cambiar la manera en la que la gente vive y trabaja a diario, a través de la nube y a través de dispositivos de entorno.

“La era de la nube inteligente y el entorno inteligente está sobre nosotros”, comentó en una comunicación escrita Satya Nadella, CEO de Microsoft. “Estos avances crean una increíble oportunidad para los desarrolladores y también vienen con una responsabilidad de asegurar que la tecnología que construimos es confiable y beneficia a todo mundo”, agregó.

Como parte del compromiso de Microsoft por productos y prácticas de AI que sean confiables y responsables, la empresa también anunció AI for Accesibility, un nuevo programa de cinco años y $25 millones de dólares, enfocado en aprovechar el poder de IA para amplificar las capacidades humanas para más de mil millones de personas alrededor del mundo que tienen alguna discapacidad. El programa comprende subvenciones, inversiones en tecnología y experiencia, y también incorporará innovaciones de AI for Accesibility a los servicios de la Nube de Microsoft. Este programa está basado en el éxito de la similar iniciativa llamada AI for Earth.

Avances en el entorno inteligente y en la nube inteligente

Los dispositivos inteligentes cada vez están más presentes en los hogares y negocios de todo el mundo, y espera que existan más de 20 mil millones de estos para 2020. De hecho, estos dispositivos son tan inteligentes que impulsan maneras avanzadas de ver, escuchar, razonar y predecir, sin la necesidad de una conectividad constante a la nube. Ese es el entorno inteligente, y ha comenzado a abrir oportunidades para consumidores, negocios e industrias enteras, desde la sala de operación a la planta de producción. En esta ocasión, Microsoft anuncia nuevas capacidades para que los desarrolladores se extiendan al entorno:

Microsoft ha convertido en código abierto Azure IoT Edge Runtime , para permitir a los clientes modificar, depurar y tener más transparencia y control para las aplicaciones de entorno.

DJI, la empresa de drones más grande del mundo, se asocia con Microsoft para crear un nuevo SDK para PC Windows 10, y también ha seleccionado a Azure como su proveedor preferido de nube para impulsar sus drones comerciales y soluciones SaaS. El SDK traerá control completo de vuelo y capacidades de transferencia de datos en tiempo real a casi 700 millones de dispositivos Windows 10 conectados a nivel global. Como parte de la asociación comercial, DJI y Microsoft van a desarrollar en conjunto soluciones que aprovechen Azure IoT Edge y los servicios de IA de Microsoft para habilitar nuevos escenarios a través de agricultura, construcción, seguridad pública y más.

Datos y desarrollo de IA para una nueva era

Utilizar datos, aprendizaje automático e inteligencia cognitiva, los desarrolladores pueden construir y gestionar soluciones ricas en IA que transformen la manera en la que la gente trabaja, colabora y vive:

Microsoft anunció Project Kinect for Azure, un paquete de sensores, que incluyen nuestra cámara de profundidad de siguiente generación, con cómputo integrado, diseñado para IA en el Entorno. Basado en el legado de Kinect que ha pasado hacia HoloLens, Project Kinect for Azure impulsa nuevos escenarios para desarrolladores que trabajan con inteligencia de ambiente. Al combinar el sensor Time of Flight de Microsoft, que ha definido a la industria, con sensores adicionales, todo en un factor de forma pequeño y con eficiencia energética, Project Kinect for Azure aprovechará la riqueza de Azure AI para mejorar de manera importante la información de valor y las operaciones. Puede ingresar rastreo de mano articulada en su totalidad y mapeo espacial de alta fidelidad, lo que permite un nuevo nivel de soluciones de precisión.

Un SDK de Speech Devices anunciado hoy que entrega procesamiento superior de audio dese fuentes multi-canal para un reconocimiento de habla más preciso, que incluye cancelación de ruido, voz de campo lejano y más. Con esto, los desarrolladores pueden construir una variedad de escenarios habilitados por voz, como sistemas de orden para ventanillas externas de restaurantes, asistentes en auto o en casa, altavoces inteligentes y otros asistentes digitales.

anunciado hoy que entrega procesamiento superior de audio dese fuentes multi-canal para un reconocimiento de habla más preciso, que incluye cancelación de ruido, voz de campo lejano y más. Con esto, los desarrolladores pueden construir una variedad de escenarios habilitados por voz, como sistemas de orden para ventanillas externas de restaurantes, asistentes en auto o en casa, altavoces inteligentes y otros asistentes digitales. Actualizaciones de Azure Cosmos DB incluyen multi-maestro nuevo y diferenciado de capacidades a escala global, diseñadas para soportar tanto la nube como el entorno, junto con la disponibilidad general de VNET para seguridad mejorada. Con estas nuevas actualizaciones, Cosmos DB entrega aún mayor efectividad de costo y escala global, para consolidar aún más como el servicio de base de datos de más rápido crecimiento en el mundo.

incluyen multi-maestro nuevo y diferenciado de capacidades a escala global, diseñadas para soportar tanto la nube como el entorno, junto con la disponibilidad general de VNET para seguridad mejorada. Con estas nuevas actualizaciones, Cosmos DB entrega aún mayor efectividad de costo y escala global, para consolidar aún más como el servicio de base de datos de más rápido crecimiento en el mundo. Una versión previa de Project Brainwave , una arquitectura para procesamiento de red neural profunda, ahora está disponible sobre Azure y en el entorno. Project Brainwave convierte a Azure en la nube más rápida en correr IA en tiempo real y ahora está integrado por completo con Azure Machine Learning. También soporta hardware Intel FPGA y redes neurales basadas en ResNet50.

, una arquitectura para procesamiento de red neural profunda, ahora está disponible sobre Azure y en el entorno. Project Brainwave convierte a Azure en la nube más rápida en correr IA en tiempo real y ahora está integrado por completo con Azure Machine Learning. También soporta hardware Intel FPGA y redes neurales basadas en ResNet50. Las nuevas actualizaciones en Azure Cognitive Services incluyen un servicio unificado de Habla con reconocimiento mejorado de habla y de texto a habla, que soportan modelos y traducción de voz personalizados. Junto con Custom Vision, estas actualizaciones facilitan para cualquier desarrollador agregar inteligencia a sus aplicaciones.

con reconocimiento mejorado de habla y de texto a habla, que soportan modelos y traducción de voz personalizados. Junto con Custom Vision, estas actualizaciones facilitan para cualquier desarrollador agregar inteligencia a sus aplicaciones. Microsoft convierte a Azure en el mejor lugar para desarrollar experiencias conversacionales de IA integradas con cualquier agente. Las nuevas actualizaciones a Bot Framework y a Cognitive Services impulsarán la siguiente generación de bots conversacionales para habilitar diálogos más ricos, y personalización completa de personalidad y voz para igualar la identidad de marca de la empresa.

y a Cognitive Services impulsarán la siguiente generación de bots conversacionales para habilitar diálogos más ricos, y personalización completa de personalidad y voz para igualar la identidad de marca de la empresa. Una versión previa de Azure Search con integración a Cognitive Services. Esta nueva característica combina IA con tecnologías de indexado para que sea posible encontrar información de valor de manera rápida, ya sea a través de texto o imágenes.

Experiencias multisentido y multidispositivo

Microsoft también demostró capacidades de realidad combinada para habilitar experiencias más ricas que entiendan el contexto que rodea a la gente, las cosas que utilizan, sus actividades y relaciones:

los clientes pueden colaborar de manera remota con llamada de video, compartir imágenes y anotaciones de realidad combinada. Los Trabajadores de Primera Línea pueden compartir lo que ven con cualquier experto en Microsoft Teams, mientras se mantienen ocupados en resolver problemas y completar tareas en conjunto, de manera rápida. Con Microsoft Layout,los clientes pueden diseñar espacios en contexto con realidad combinada. Importar modelos 3D para crear diseños de habitaciones a escala en tiempo real, experimentar diseños en forma de hologramas de alta calidad en espacios físicos o en realidad virtual, y compartir y editar con las personas interesadas en tiempo real.

Mecanización y experiencias modernas para cualquier plataforma en cualquier lenguaje

Microsoft impulsa a los desarrolladores a que construyan para la nueva era del entorno inteligente, a través de Azure, Microsoft 365 y otras plataformas, a través de los lenguajes y marcos de trabajo de su elección: