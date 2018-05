"Baños machistas" de un hotel de lujo causa indignación en redes

Por primera vez en la historia, Bulgaria asumió la presidencia rotatoria y semestral de la Unión Europea. Desde enero hasta junio, el bloque organizó casi 300 reuniones, entre las que se destaca una cumbre de líderes el 17 y 18 de mayo, en la ciudad de Sofía. Pero este evento quedó opacado por la polémica que generaron los baños del hotel en donde se reunirán los mandatarios. En particular, los que utilizarán los hombres.

La fotografía fue tomada por el periodista búlgaro Georgi Gotev, un histórico de la información comunitaria.

Marinela hotel in Sofia is where the official guests of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU @EU2018BG are accommodated. This is a photo from the men's room pic.twitter.com/Xs2HUBxRWl

— Georgi Gotev (@GeorgiGotev) April 29, 2018