Instauran premios a los mejores blogs de Puerto Rico

La bloguera y especialista en modas Graciela Rivera Pereira anunció que por primera vez en Puerto Rico se premiará a las mejores plataformas digitales como herramientas de exposición en el espacio cibernético.

Dentro de los blogs nominados a los denominados Blogs Awards se encuentra ModaChela, desarrollado por la propia Rivera Pereira, quien presenta un contenido relacionado con moda y belleza.

A sólo un año y cuatro meses de haber lanzado su blog, Graciela ha sido reconocida por sus logros como bloguera colaborando con marcas de renombre como Pandora y Valija Gitana, desarrollando campañas en las redes sociales y asistiendo a varios medios como Radio Isla, donde actualmente participa del programa “Noches con Sentido”, junto a Carlos Ortega.

“Me siento sumamente afortunada y bendecida por el apoyo que he recibido desde el día 1. Estas premiaciones sin duda alguna valoran todos los esfuerzos que he implementado a través de mi trayectoria para alcanzar mis metas y continuar trabajando en lo que me apasiona”, afirmó Rivera Pereira.

Las votaciones online comenzaron el pasado domingo y culminarán el sábado 5 de mayo.

El siguiente enlace lleva directamente a la página de votaciones: https://www.tuvotacion.com/belleza–moda-de-los-puerto-rico-blog-awards-2018 .

Las premiaciones se dividirán en las siguientes 10 categorías: Belleza & Moda, Entretenimiento & Cultura, Entrenamiento & Deportes, Innovación &Tecnología, Medios & Comunicación Social, Educación & Pedagogía, Negocios & Espíritu Empresarial, Viajes & Turismo, Gastronomía & Bebida y Estilos de Vida & Salud.