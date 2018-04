Presentan en la Isla ''De Gordita a Mamacita'' de Ingrid Macher

Superó la muerte, bajó 50 libras en 90 días y hoy se ha convertido en una de las influencias hispanas más populares en las redes sociales por su conocimiento en temas de nutrición y fitness. Ingrid Macher, conocida como Adelgaza20 en el mundo cibernético, presentará en Puerto Rico su guía ‘’De Gordita a Mamacita’’ este sábado 21 de abril.

En el libro lanzado en enero pasado en Estados Unidos y Canadá, la influencer comparte herramientas para que las personas hagan la transición a un estilo de vida saludable con distintas recetas (de gusto criollo), consejos, ilustraciones de rutinas de ejercicios y un plan de 21 días.

''El cambio a una vida saludable comienza por la mente. Yo era una chica que comía demasiado mal y fue desarrollando asma por la gran cantidad alergias a los lácteos. Con solo siete meses de embarazo, el asma casi me cobra la vida; me declararon muerta y me revivieron'', explicó Macher en entrevista con Metro.

Tras la enfermedad respiratoria, la experta en nutrición también se enfrentó a una quiebra financiera, cuyas situaciones emocionales la llevaron al sobrepeso.

No obstante, un día se levantó y decidió bajar de peso y comer más sano. Con esto logró bajar 50 libras en tres meses, y posteriormente crear una comunidad virtual llamada Adelgaza20, que actualmente cuenta con de 14 millones de seguidores.

''Yo empecé a compartir mi historia sobre una mujer ama de casa que perdió 50 libras en 90 días y ahí las mujeres empezaron a conectar. En tres meses tenía un millón de fans en Facebook. Luego fui creando contenido para Youtube, en donde logramos más de 100 millones de visitas'', contó.

Así es un día de su vida

Desde entonces Macher es toda una personalidad de las redes sociales y colabora en programas de televisión.

Un día de su vida comienza a las 4:30 a.m. cuando se dirige a entrenar por un ahora. Una vez culmina la actividad física, llega a desayunar y refrescar su cuerpo con jugo natural de apio.

Ya para las 8:00 a.m. se encuentra en su oficina creando contenido y filmando vídeos de nutrición o ejercicios para sus plataformas cibernéticas. A las 4:00 p.m. culmina su trabajo.

En este período puede llegar a grabar de ocho a diez vídeos enfocados en un estilo de vida sano.

Macher compartirá con el público este sábado 21 de abril, desde las 2:00 p.m., en The Mall of San Juan.