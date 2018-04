Actriz de Disney Channel se declara pansexual en conmovedora entrevista

Alyson Rae Stoner tiene 24 años y una fructífera carrera que inició desde pequeña como actriz, cantante, bailarina y modelo. Participó en exitosos films como "Más barato por docena" del 2003, también en la serie de televisión "The Suite Life of Zack & Cody" entre 2005 y 2007″ así como en "Step Up" en sus tres entregas de 2006, 2010 y 2014.

Tal vez muchos la recuerden por ser la niña que bailaba en los videos de artistas como Missy Elliott, Eminem, Kumbia Kings, Outkast y Will Smith. También fue la conductora del espacio de Disney "Mike's Super Short Show" por seis años consecutivos entre 2001 y 2007 así como la voz de Isabella Garcia-Shapiro en la serie animada "Phineas and Ferb" desde 2007 hasta 2015.

Today’s a special day. 🦋🌈 What It Was Like To Fall In Love With a Woman – written by me. https://t.co/cPipgqbSVi — Alyson Stoner (@AlysonStoner) March 30, 2018

En una reciente participación de la actriz en la revista Teen Vogue, tuvo la oportunidad de escribir ella misma cómo se sentía y cómo se identificaba:

"Yo, Alyson, me siento atraída por los hombres, las mujeres y las personas que se identifican de otras maneras. Puedo amar a personas de todas las identidades y expresiones de género. Es el alma que me cautiva. Es el amor que podemos construir y la bondad que podemos contribuir al mundo mediante el apoyo a los demás y sus propias luchas. Por todos los desafíos que he enfrentado en mi camino a la auto aceptación, también lo he recorrido con mi propio conjunto de suerte y privilegio. Ya aprendí el valor de una novela, y he perdido varias capas de prejuicios y mentalidad cerrada. Ahora entiendo por qué no sirve de nada usar la vergüenza y el miedo para controlar y reprimir a las personas"

