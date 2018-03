Fotos que muestran la brutal transformación de Kim Jong-un

Las primeras imágenes de Kim Jong-un y el presidente chino Xi Jinping mostraban un encuentro serio entre dos líderes que sabían que los ojos del mundo entero estaban sobre ellos.

Sin embargo, una vez reveladas las restantes imágenes de la ida del líder norcoreano a Beijing la imagen varío totalmente. Un hombre risueño, haciendo brindis y participando animadamente en un banquete con las autoridades del gigante asiático, mandando al tacho de la basura su figura del individuo que podría desatar la Tercera Guerra Mundial.

Después de un 2017 en que aterró al mundo con sus lanzamientos de misiles y ensayos nucleares, además de una serie de amenazas e intercambios de palabras con diferentes líderes mundiales, hoy Kim muestra un comportamiento totalmente diferente.

Incluso, hizo que el presidente de Estados Unidos Donald Trump le enviara este miércoles un cálido mensaje a través de Twitter, afirmando que espera que concreten luego una reunión.

"Durante años y a lo largo de muchas administraciones, todos han dicho que no había ni la menor posibilidad para la paz y la desnuclearización de la península coreana. Ahora hay muchas posibilidades de que Kim Jong-un haga lo correcto para su pueblo y para la humanidad", ha expresado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su Twitter personal. "Estoy esperando nuestra reunión", indicó el magnate desde la Casa Blanca.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018