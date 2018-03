Julian Gil presume a "su nuevo amor" en Instagram

Que bendición poder apoyar desde el corazón ❤️ Gracias a todos por decir presente y poner su granito de arena al @teletonusa @rauldemolina @tdandrades @lindsaycasinelli @franciscalachapeltv #newyork #timessquare

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Mar 24, 2018 at 11:12am PDT