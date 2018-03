Apoyan el empresarismo entre mujeres en el sector de farmacias

La empresa Cardinal Health anunció el lanzamiento del capítulo de Women in Pharmacy, que es un programa único que ofrece a las mujeres acceso a recursos empresariales, fomenta el liderazgo, y provee una red de apoyo con el propósito de inspirarlas e impulsarlas a convertirse en dueñas de farmacias.

El evento convocado por Cardinal Health tuvo la encomienda de establecer el capítulo de Puerto Rico de Women in Pharmacy, que hoy en día cuenta con representación en 42 estados de los EE. UU. y en cuatro países. Durante la primera actividad se consiguió reunir decenas de líderes puertorriqueñas del sector de farmacias de comunidad, representado por diversos grupos, juntas y asociaciones de farmacia, como también profesoras y estudiantes de farmacia.

La Gerente General de Cardinal Health, Carla Fernández, destacó que, en Puerto Rico, alrededor del 73% de los que practican el campo de la farmacia son mujeres, sin embargo, solo cerca del 45% de ellas son dueñas de farmacias. “En Cardinal queremos desarrollar una nueva generación empresarial para que se queden a cargo de la salud en nuestra Isla.” Por su parte Michele Montalvo, Vice Presidente de Ventas y Mercadeo de Cardinal Health, explicó que Women in Pharmacy, se enfocará en tres áreas: la educación empresarial, la disponibilidad de foros para compartir mejores prácticas y la formación de redes que permitan intercambiar información, contactos o experiencias a nivel local y nacional.

Una de las más féminas mas impactadas durante el evento inicial lo fue una estudiante de cuarto año de farmacia, quien compartió que su sueño siempre ha sido tener su propia farmacia, pero necesita orientación sobre como montar su propio negocio. Blanca Ortiz, miembro de la facultad del Programa de Farmacia de Nova Southeastern University (NSU) en Puerto Rico comentó que, aunque la academia cuenta con cursos sobre empresarismo hay que impulsar aún más el que los estudiantes salgan con todas las herramientas necesarias para que puedan desarrollar de inmediato y con éxito su propio negocio.

Dentro de las nuevas integrantes del capítulo se encontraba la propietaria de una farmacia en Arecibo, quien gracias a Women in Pharmacy, logró visitar una farmacia en la ciudad de Miami, junto a otros empresarios puertorriqueños, para recibir orientaciones y compartir mejores prácticas. También estuvo presente la dueña de una farmacia en Naranjito, quien nos contó su historia al heredar el negocio de su esposo cuando en ese momento no conocía mucho sobre la administración de una farmacia. “Cuando decidía si debía continuar o no con mi negocio, encontré un ángel en el liderazgo de Cardinal Health que me animó a seguir hacia adelante con mi farmacia y hacer la diferencia en mi comunidad.”

Donde sea que esté en su carrera de farmacia, desde ser un estudiante, a un propietario aspirante, o un líder de la comunidad, Women in Pharmacy de Cardinal Health es su puente hacia una carrera exitosa y gratificante como propietario de su farmacia.

Si desea obtener más información o ser parte del capítulo de Puerto Rico, escriba a infopr@cardinalhealth.com y síganos en Facebook www.facebook.com/groups/womeninpharmacy.