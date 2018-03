Proyecto Loon terminará trabajos en la Isla

El Proyecto Loon terminará su labor en la Isla, tras ayudar a conectar a miles de personas en Puerto Rico luego de que se perdieran las comunicaciones tras el paso del huracán María.

"Con el servicio en #PuertoRico volviendo a los niveles normales, estaremos terminando el servicio de # ProjectLoon a la isla. Gracias a @ATT y a todos nuestros socios que hicieron posible brindar conectividad básica a más de 200,000 personas en los últimos meses", publicó.

With service in #PuertoRico returning to normal levels, we’ll be winding down #ProjectLoon's service to the island. Thanks to @ATT & all our partners who made it possible to deliver basic connectivity to more than 200K people over the last few months.

