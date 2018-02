Dos ex novias del príncipe Harry están invitadas a su boda con Meghan Markle

La boda real del príncipe Harry y Meghan Markle está cada vez más cerca y mientra que llega el gran día, han surgido muchas especulaciones en torno al vestido de novia, las despedidas de solteros y por supuesto, los invitados.

Y es que de acuerdo con el Daily Mail, dos de las ex novias del príncipe han sido invitadas a la gran celebración. Se trata de Chelsy Davis, a quien vincularon con Harry durante siete años, y Cressida Bonas, con quien Harry salió por dos años hasta el 2014.

Un amigo de Harry le dijo al medio que "Harry sigue siendo buen amigo de Chelsy y de Cressida, así que ellas estarán ahí pues se aseguró de que no hubieran rencores cuando se separaron. No creo que a Meghan le importe".

Aunque la lista de invitados para la próxima boda real aún no se ha confirmado oficialmente, es seguro decir que el ex marido de Markle, Trever Engelson, no será uno de los asistentes al evento real.

Pero se rumorea que asisten famosos amigos de Markle como la actriz de "Quantico" Priyanka Chopra, la campeona de tenis Serena Williams, y el ex coprotagonista de "Suits" y esposo de la televisión, Patrick J. Adams.

Además del séquito de celebridades estadounidense de Markle, también se rumorea que a ella y su novio les gustaría que el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle asistan a sus bodas de primavera, pero si la pareja invitara a los Obama y no al presidente Donald Trump, Se informa que el gobierno británico está preocupado de que el presidente vea la invitación como un desaire.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO